Minibüsünün Arkasını Seyyar Çay Ocağına Çevirdi

Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde bir vatandaş kendisine ait minibüsün arka kısmını çay ocağına çevirdi.



Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde yaşayan 31 yaşındaki Semih Babalı isimli vatandaş, aracının arkasına koyduğu çay ocagı tezgahı ile düğünlerde ve pazar yerlerinde çay satarak gecimini kazanıyor. Semih Babalı yaptığı açıklamada, "Minibüsün arkasını açtığımda sistem kurulu olduğu için çalışması kolay oluyor. Bizde ekmeğimizi böyle kazanıyoruz. Özellikle düğünlerden çok talep geliyor" dedi. - SAKARYA