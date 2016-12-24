Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.



Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öğrenci servisi olduğu öğrenilen minibüs yaya olarak yolda yürüyen Eda Ş.'ye çarptı. Yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan ve plakası belirlenen minibüs sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN