Minibüsün Çarptığı İtfaiye Eri Toprağa Verildi

Malatya'da itfaiye aracının merdiven kısmında çalışırken minibüsün çarpması sonucu yere düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri toprağa verildi.



Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda cuma namazının ardından, hayatını kaybeden Mustafa Gökgöz için cenaze namazı kılındı. Gökgöz, daha sonra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze namazına, Gökgöz'ün yakınları, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Büyükşehir İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanifi Acar, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ve mesai arkadaşları katıldı.



Dün gece itfaiye aracının merdiven kısmında çalışırken minibüsün çarpması sonucu yere düşen ve ağır yaralanan Mustafa Gökgöz, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.