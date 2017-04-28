Minibüsün Bisikletli Çocuğa Çarpma Anı Kamerada

Kozan ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuğun kolu kırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Ağlıboğaz Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi'nde hareket halindeki yolcu minibüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bisikletli bir çocuk ara sokaktan caddeye çıkıyor. Çocuk, minibüsün kendisine çarpmasıyla önce yere düşüyor, daha sonra kaçmaya çalışıyor.



Yaralanan çocuğun, minibüs şoförü tarafından Kozan Devlet hastanesine götürüldüğü, tedavi altına alınan çocuğun kolunun kırıldığı bildirildi.