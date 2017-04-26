Minibüsteki Patlamadan Sonra Yaşananlar Kameraya Yansıdı

Pendik TEM bağlantı yolunda bir üniversiteye ait servis aracında meydana gelen patlamanın hemen sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.



Pendik TEM bağlantı yolunda bir üniversiteye ait servis aracında meydana gelen patlamanın ardından yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yaralıların kanlar içinde yerde yattığı görülüyor. Yaralılara ilk müdahaleyi ise aracın içinde olan ancak yara almadan kurtulan öğrenciler ve yoldan geçen vatandaşlar yapıyor. Görüntülerde vatandaşlar, yaralı öğrencilerin yaralarını sardığı ve kanamaları durdurmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL