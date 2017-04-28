Minibüsçüler Eylem Yaptı

Bursa'da Gürsu ve Kestel minibüslerinin Doğu Garajından kaldırılmasına ilişkin karara tepki gösteren minibüsçüler, Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem yaptı.



Gürsu ve Kestel minibüslerinin Doğu Garajından kaldırılması kararına karşı çıkan yaklaşık 80 şoför, Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı.



Bina önünde bir süre bekleyen minibüsçüler, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.