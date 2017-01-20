Minibüsçüler Eylem Yaptı

Malatya-Hekimhan arasındaki hatta çalışan minibüs şoförleri, kendi güzergahlarının Malatya Güzelyurt seferlerini yapan minibüsler tarafından da kullanıldığını iddia ederek, Malatya Belediyesi önünde eylem yaptı.



Kendilerinin belediyeye D4 belgesi için ödeme yaptıklarını ve geçiş güzergahlarını belirlediklerini belirten Hekimhan minibüs şoförleri, Güzelyurt hattında çalışan soförlerinin kendi haklarını gasp ettiklerini iddia etti. Sabahın erken saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesinin otopark giriş kapısını kapatarak eylem yapan Hekimhan şoförleri, Güzelyurt Mahallesindeki şoförlerin sadece kendi güzergahlarını yani sadece Hekimhan-Güzelyurt arası çalışmalarını isteyerek haklarını talep ettiler. Hekimhan taşıyıcılar kooperatifi Başkanı Bayram Özgül yaptığı açıklamada, bütün evraklarının tam olduğunu, yıllardır haklarını aramak için sürekli belediyeye geldiklerini belirterek, "14 aracımız var. 2003 yılından beri bu yolda çalışıyoruz. D4 belgeli olarak çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından 2015 yılı 12 ayında karar alınarak Biz 14 araç olarak çalışıyoruz. Hekimhan'ın yolcusunu taşıyoruz. Büyükşehir olmasından dolayı Hekimhan'a 5 tane belde bağlandı. Bu beldelerin araçları Normalde kendi beldesine çalışması gerekirken, 2 aracı bulunan bir kooperatifa ait minibüsler, haksızlık yapıyor. Bunlar encümen üyelerinin araçları. Onlar siyasetten baskı yaparak bizim arabalar gibi haksız olarak yolcumuzu taşıyorlar. 2 yıldır hakkımızı aramak için belediyeye de geldik. Görüşmeler yaptık. Gitmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Milletvekillerine bakana kadar dahi gittik. Biz hakkımızı istiyoruz. Yani herkes kendi yolcusunu taşısın" dedi.



Güzelyurt araçlarının sadece Malatya ve Güzelyurt arası yolcu taşımacılığı yapmaları gerekirken, kendilerinin de güzergahlarını kullanarak yolcularını aldıklarını iddia eden Özgül, "Güzelyurt araçları 14 tane ve Hekimhan'da yazıhaneleri de var. Biz D4 belgesi için belediyeye para ödedik, J plakası aldık. Onlar iki buçuk milyar para yatırdılar. Hekimhan Güzelyurt arası belge aldılar ama Malatya Hekimhan arası çalışıyorlar. Biz herkesin hakkının iadesini istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA