Minibüs Taksiye Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Maltepe'de minibüs ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Başıbüyük yolundan Fındıklı istikametine seyreden F.I. idaresindeki 58 TC 795 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Orta refüjü aşan minibüs, karşı yönden gelen Remzi Saba yönetimindeki 34 TFP 63 plakalı taksiye çarpıştı.



Kazada, taksi sürücüsü ve yanında bulunan ismi belirlenemeyen bir yolcu hayatını kaybetti.



Takside bulunan ve isimleri belirlenemeyen 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Bu arada, takside sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.