Minibüs Şoförünü Öldüren Otoparkçı Tutuklandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı minibüs şoförünü öldüren otoparkçı tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı minibüs şoförünü öldüren otoparkçı tutuklandı.
Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yol verme yüzünden dolmuş şoförü Tunahan Kaya ile otoparkçı İ.B. tartışmış, İ.B. Kaya'yı silahla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan İ.B., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA