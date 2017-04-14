Minibüs Şoförü Uyuşturucu Satıcısı Çıktı

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda minibüs şoförlüğü yapan bir kişinin ikametinde 112 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Erenler ilçesi Hacıoğlu hattında minibüs şoförlüğü yapan B.C. (37) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 49 paket halinde satışa hazır 112 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA