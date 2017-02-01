Minibüs Şoförleri Eylem Yaptı

Bartın'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan yaklaşık 350 minibüs şoförü, ihaleyi alan müteahhit firmanın alacaklarını ödemediği gerekçesiyle eylem yaptılar.



Bartın kemer köprü meydanında toplanan şoförler 3 aydır paralarını alamadıklarını belirterek, Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü'nün firmaya para yatırdığını ancak kendilerine para ödenmediğini iddia ettiler.



36 okulda taşımalı eğitimle okullara öğrenci taşıyan 350 şoför, 3 aydır para alamadıklarını iddia ederek bağlı bulundukları müteahhit firmaya tepki gösterdiler.



Minibüs şoförleri yaptıkları açıklamada, "Bu yıl Bartın'da taşımalı eğitim kapsamında 3 firma taşımalı eğitim ihalesini aldı. 2 firma paralarını düzenli olarak ödedi. Ancak 1 firma 3 aydır minibüsçülere para ödemiyor. Mazot alacak, servise gidecek paramız yok. Bu soruna bir çare bulsunlar" dediler.



Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir ise, taşımalı eğitim ihalesini alan firmalara herhangi bir borçları olmadığını söyledi. Bir aylık taşıma sonrasında paraların ihaleyi alan firmalara düzenli olarak ödendiğinin altını çizen Demir, minibüs şoförlerinin alacaklarını bir belgeyle ibraz etmeleri halinde firmalara yapılacak ödemelerden kesinti yapılarak minibüsçülerin kendi hesaplarına ödeme yapılabileceği konusunda yardımcı olabileceklerini belirtti. - BARTIN