Minibüs patlamasından hemen sonra yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi



İSTANBUL - Pendik TEM bağlantı yolunda bir üniversiteye ait servis aracında meydana gelen patlamanın hemen sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaralıların yerde yattığı, yoldan geçen vatandaşların da yardıma koştuğu görülüyor.

Pendik TEM bağlantı yolunda bir üniversiteye ait servis aracında yaşanan patlamanın ardından yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde yaralıların kanlar içinde yerde yattığı görülüyor. Yaralılara ilk müdahaleyi ise aracın içinde olan ancak yara almadan kurtulan öğrenciler ve yoldan geçen vatandaşlar yapıyor. Görüntülerde vatandaşlar, yaralı öğrencilerin yaralarını sardığı ve kanamaları durdurmaya çalıştığı görülüyor.