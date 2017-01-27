Minibüs Marketin İçine Giriyordu

Adıyaman Altınşehir mahallesinde 3 aracın karıştığı kazada minibüs marketin içine giriyordu.



Kaza, Altınşehir Mahallesi Hasankendi yolunda meydana geldi. Hüseyin Güzel yönetimindeki 02 FH 118 plakalı minibüs seyir halinde iken karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü alınamayan otomobil tarafından sıkıştırılınca, minibüs marketin önünde park halinde olan 02 HL 516 plakalı minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki minibüs kaldırıma çıkarak marketin önündeki meyve sebze reyonuna girdi.



Kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobil olay yerinden kaçarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN