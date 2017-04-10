Minibüs, İtfaiye Aracına Arkadan Çarptı: 3'ü Ağır 7 Yaralı

RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde minibüs, yangın ihbarına giden itfaiye aracına arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.



Kaza dün saat 16.00 sıralarında Ardeşen İlçesi Karadeniz Sahil Yolu Yeniyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Jano Kamadze yönetimindeki ND 795 ND Gürcistan plakalı minibüs, yangın ihbarına giden Osman Zeki Çamkerten yönetimindeki 53 AZ 110 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı. Kazada minibüsü kullanan Jano Kamadze ile Lasha, Zurab, Axmed, Ramaz ve Amiram Beridze ile Besik Antedze yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Fındıklı, Ardeşen ve Pazar Kaçkar Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Jano Kamadze ile Lashai ve Amiram Beridze'nin ağır yaralı oldukları belirtildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre için tek şeritten kontrollü verildi.