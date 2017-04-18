Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Yurtbeyli Mahalesi'nden Ankara istikametinde ilerleyen Veysel Kaymakçı (25) idaresindeki 06 TB 771 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar açarak, boş araziye sürüklenen minibüste bulunan Kaymakçı'nın eşi Handan Kaymakçı (24) olay yerinde hayatını kaybederken, Veysel Kaymakçı ile 3 çocuk yaralandı.



Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından, çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan sağlık çalışanları, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Handan Kaymakçı'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Haymana Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Yurtbeyli Mahallesi Muhtarı Ziya Kaymakçı, "Kaza yapanlar benim yeğenlerimdi. Sözde bu yol hemen yapılacaktı. Bu yolda bu ilk kaza değil" şeklinde konuştu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA