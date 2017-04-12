Minibüs Çarpışan Otomobil Kanala Uçtu: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil su kanalına uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Velimeşe ikinci ışıklar mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine giden Cengiz Curta yönetimindeki 34 TH 4161 plakalı otomobile, Veliköy'den ana yola çıkan Abdullah Topal idaresindeki 59 ZR 217 plakalı kapalı kasa minibüs çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, içi boş su kanalına uçtu.



Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan sürücü Cengiz Curta ile yolcu olarak bulunan Songül Curta ve Gamze Curta, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ