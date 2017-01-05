Minibüs Alev Alev Yandı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

Düzce'de seyir halindeki bir minibüs alev aldı. Araçta bulunan sürücü ise canını zor kurtardı.



Edinilen bilgiye göre olay, Kaynaşlı Dariyeri Bakacak mevkisinde meydana geldi. İbrahim A. idaresindeki minibüs seyir halindeyken alev aldı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında araçta bulunan sürücü İbrahim A., canını zor kurtardı. Durdurduğu araçtan inen sürücü; durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan minibüse müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken minibüs ise kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE