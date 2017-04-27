Minibüs alev alev yandı...O anlar kamerada



ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir minibüs alev alev yandı.

Yangın, Karakoçan ilçesi Başyurt köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şantiyeye giden ve içerisinde 2 kişi olduğu öğrenilen bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Araçtakilerin inmesinin hemen ardından minibüs alevlere teslim oldu. Alev alev yanan minibüs, Karakoçan ve Kovancılar ilçesinden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç tamamen kullanılamaz hale geldi.