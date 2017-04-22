Minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı; ölü ve yaralılar var ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Yalnızçam köyü mevkiinde meydana geldi. direksiyon hakimiyetini kaybeden araç 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine gelen 112, AFAD, UMKE ekipleri kurtarma çalışmasına devam ediyor.