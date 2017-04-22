Zonguldak'ta Minibüs 50 Metreden Uçuruma Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var
Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde yolcu minibüsü 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, olayda ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.
Ereğli ilçesi Yalnızçam köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği araç 50 metreden uçuruma yuvarlandı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine 112, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.