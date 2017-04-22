Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Yalnızçam köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği araç 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine 112, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.



(Vedat Kılıç / İHA)