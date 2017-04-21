Miniatürk'te 23 Nisan Çocuk Şenliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.



Miniatürk ve İhlas Koleji iş birliği ile düzenlenen "23 Nisan Şenliği", Miniatürk'te 3 farklı alanda, 22 farklı etkinlikle gerçekleşecek.



Etkinlikler kapsamında çocuklar Miniatürk'ü, Kristal Müze'yi ve Zafer Müzesi'ni görebilecek.



Şenlikte, amfi tiyatro etkinlikleri kapsamında "Pamuk Prenses ve 7 Buçuk Cüceler" isimli tiyatro oyunu, bardak ritm gösterisi, illüzyon show ve Nadir Erdem'in solo müzik performansı çocukların beğenisine sunulacak.



Yeşil alan etkinliklerinde ise robotik atölye ve kod yazma, 3D printer atölyesi, oyunla fen etkinliği, bilim gösterileri ve zeka oyun atölyesi, kurabiye atölyesi, ahşap, ebru, kinetik kum çalışması, ninebot denge çalışması, tahta bacak gösterisi ve sosyal sorumluluk kulübü etkinlikleri gibi toplam 17 atölye ve kulüp çalışması çocuklarla buluşacak.



Miniatürk sergi alanında gün boyu devam edecek okçuluk gösterisine misafirler antrenör eşliğinde atış çalışmalarıyla katılım sağlayabilecek.