Yas¸am ve Egˆlence Parkı Life Park bütün çocukları ve ailelerini I·stanbul'un en egˆlenceli ve egˆitici s¸enligˆine davet ediyor.



Yılın en eğlenceli çocuk aktivitesi Mini Şenlik, 22 Nisan'da Lifepark'ta gerçekleşiyor. Hem egˆlenceli, hem de egˆitici faaliyetleriyle ön plana çıkan "Lifepark Mini Şenlik", tüm çocukları ve aileleri dolu dolu bir Cumartesi gününe davet ediyor. Bu sene bes¸incisi düzenlenecek olan Mini Şenlik'te sahne gösterileri, oyun alanları ve animasyonlar gibi pek çok farklı aktivite çocukların egˆlenerek ögˆrenmesi amaçlanarak tasarlandı.



22 Nisan Cumartesi günü sabah saat 10: 00'da bas¸layacak etkinlikte çocuk tiyatroları, yarıs¸malar ve aile egˆlencelerinin yanı sıra, unutulmaz degˆerlerimizi bugünün çocuklarına bir kez daha sunan Canım Kardeşim ailesini agˆırlıyoruz. Geçmis¸ de iz bırakan degˆerlerimizin sanatlarını günümüz çocuklarına bu çok heyecanlı, kıpır kıpır müzikal ile sunuyoruz. Bu müzikalde harika s¸arkılar ile nes¸eli dakikalar küçük büyük Canım Kardes¸im seyircilerini bekliyor.



Baharın, temiz havanın ve ormanın tadını çıkarmak isteyen herkesin kaçırmaması gereken s¸enlikte pek çok sürpriz çocukları bekliyor olacak.



*Kapı Açılıs¸ - Saat 10: 00-18.00



*Ana Sahne Gösterileri - Saat 12: 00 - 14: 00



Şenlikte yer alacak aktiviteler içerisinde:



Mini Disko



Canım Kardeşim Müzikali



Şis¸me Oyuncaklar



Yarıs¸malar



Çes¸itli Atölyeler: ,resim, dans vb.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Life Park



Mekan Adresi : Bahçeköy Caddesi



Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Mini Şenlik 2017



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır