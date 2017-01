Mini Hiv Pompası, Hiv Felaketinin Ortadan Kaldırılması İçin Anahtar Olabilir!

Mini Hiv Pompası, Afrika'daki felaketin ortadan kaldırılması için bir anahtar olabilir.





HIV ile savaşmak için bir enfeksiyon geçene kadar beklemek zorunda değilsiniz.



Yeni teknik size enfeksiyon kapmadan önce düzenli aralıklar ile önleyici ilaç almanızı sağlayarak yakalanma riskini büyük ölçüde azaltıyor.



Sahra altı Afrika'sında, insan bağışıklık yetersizliği virüsü (HIV), tekrarlama belirtisi göstermeyen bir salgın halini alır.2013'te bölgedeki yaklaşık 24,7 milyon insan HIV ile yaşıyor ve dünya toplamının % 71'ini oluşturuyor. UNAIDS'e göre, dünya genelinde, 2015 yılında 2.1 milyon kişi yeni HIV bulaşmış durumda.



Hastalık iyileştirilemese de, HIV için çok yüksek risk taşıyan kişilerin virüs bulaşma olasılığını düşürmek için günlük olarak HIV ilaçları alabildiği ön önleme profilaksisi (PrPP) adı verilen bir strateji ile yayılmasını önleyebilir.



Düzenli olarak alınan önleyici ilaç sayesinde HIV'in kök salma şansını büyük ölçüde azalıyor.



Böyle bir tedavi düşünüldüğü gibi başarıya ulaşırsa dünyayı değiştirebilir. Bill ve Melinda Gates Vakfı no konuda oldukça yoğun çalışıyor.



Vakıf, 16 aylık ve 12 aylık periyotlar halinde sürekli bir Anti-Hiv ilaç akışını sağlayacak bu deri altı mini Hiv pompası implantı programına tam 140 Milyon dolar yatırım yaptı. Hiv Pompası sayesinde her gün ilaç almayı unutmak yerine yılda bir kez doldurulması yeterli olacak.



Intercia Kasım ayında ticari kullanımına ilişkin başvuruları başlattı. Şirket ve vakıf hangi HIV önleyici ilacın pompada kullanılacağına henüz karar vermiş deği ancak cihazın piyasaya çıkması için birkaç yıl alabilir. Bu süre zarfında hangi önleyici ilacın kullanılacağı kesinleşir.Kullanımını görmemiz için uzun bir süre sayılmaz.



Hiv Pompası Düzenli Anti-Hiv ilacı almanızı kolaylaştıracak!



Anlatıldığı gibi başarılı olursa özellikle Afrika'daki Hiv ve Aids etkisini azaltmaya yönelim önemli bir anahtar olabilir. Elbette virüse etkisi yok ve tamamen önleyici bir tedavi. Bir çok ilaçtaki zorluk insanları koruyucu ilaçları düzenli almakta yatıyor. Bu mini deri altı hiv pompası bunu zorluğu giderebilir.



Maliyeti hala belirsiz ancak böyle bir teknolojinin varlığı bile umut verici. Yeterince ucuz ve kolay ulaşılabilir olması ayrı bir soru işareti.



