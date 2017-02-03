Mini Club'ta Şubat Ayı Boyunca Ahşap Atölyesi

Samsun'un Atakum ilçesinde "Mini Club" etkinliğinde, Şubat ayı boyunca çocuklar her cumartesi-pazar günü birbirinden eğlenceli sanat faaliyetleri gerçekleştirecek.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM)'nde Şubat ayı boyunca gerçekleştirilecek Ahşap Atölyesinde, oyuncaklarını kendi yapma fırsatı elde eden çocuklar, boyama fırsatı ile hayallerini ahşap oyuncaklara renk renk işleme fırsatı bulacaklar. Kurgulama yeteneğinin gelişmesinde faydalı olan bu oyuncakların yapım aşamasında kullanılan; zımpara, yapıştırma, boyama gibi işlemlerle çocuklar el göz koordinasyonu sağlayabilecekler.



Yeşilyurt AVM'den yapılan açıklamada, "26 Şubat Pazar günü; Mini Club'ta geleneksel bir şölene dönüşen, Şubat ayında doğan küçük misafirlerimiz için hazırlanan doğum günü partisi düzenlenecek. Bir yandan doğum günü pastalarının mumlarını beraber üfleme fırsatı bulacak olan çocuklar bir yandan da palyaço ile doyasıya eğlenecekler. AVM'nin fast food katında ücretsiz olarak düzenlenecek Mini Club çocuk eğlencesi; Cumartesi-Pazar günleri saat 14.00 - 18.00 arasında yapılacak." denildi. - SAMSUN