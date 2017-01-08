Mineral Sular ve Ekonomiye Olan Katılımı

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, mineral suların ekonomiye olan katkısını Wise TV'ye anlattı.



Köse 1990 yılında termali ilk satın aldığı zamanlarda İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı'na mineral sular dünyada ekonomiye ne şekilde katılıyor diye sorduklarını ve sorunun cevabı doğrultusunda bu merkezi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bize verdikleri cevap şu oldu. Siz yüzyıllardır sadece içme kürü uygulamalarını sağladınız ama sizin mineral suyunuzun içinde çok yüksek miktarda, litresinde 4558 mg mineral tuz var. Bu dünya literatüründe oldukça yüksek bir mineral oranı. Bunu bir kaplıca olarak uygulayabilirsiniz, imalasyon uygulayabilirsiniz, sprey yapabilirsiniz, mineral tuz tableti yapabilirsiniz, peloid banyoları oluşturabilirsiniz dediler ve bizim böyle bir sektörün içinde olmamızı tavsiye ettiler. Bizde aldığımız cevaplardan yola çıkarak kaplıcamızı yaptık. Türkiye'de bir benzeri olmayan kaplıca yaptık. Su altı bel traksiyonu, boyun traksiyonu, bel fıtığı ve boyun fıtığıyla ilgili şuanda Türkiye'de böyle bir uygulama yok ama yurt dışında gördüğümüz bütün yerlerde neredeyse var. Biz bu ürünlerden sprey yapıyoruz, mineralli sabun yapıyoruz, peloidi ürettiğimiz gibi aynı zamanda birçok fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerine ve üniversitelerin hidroklimatologlarına ulaştırıyoruz. Böyle bir sektörün içindeyiz ve üretime de devam ediyoruz. Dünya üzerinde hangi şekillerde ekonomiye katılım sağlanıyorsa biz de o şekilde katılım sağladık" dedi.