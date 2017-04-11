Minecraft Uygulama Mağazası Açıldı, Kullanıcı İçerikleri de Satılacak
Minecraft kullanıcı içeriklerini yeni uygulama mağazasında satmaya başlıyor.
Minecraft kullanıcı içeriklerini yeni uygulama mağazasında satmaya başlıyor.
Minecraft Uygulama Mağazası Açıldı. Diğer kullanıcı içerikleri de satın alınabilecek.
Minecraft, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler için yeni bir mağaza açıyor. Minecraft Kullanıcıların Oluşturduğu içerikleri Yeni Mağazasında Satacak.
Yakında Minecraft içinde kullanıcı kreasyonları satın alabileceksiniz!
Uygulama geliştiricisi Mojang bugün Minecraft Marketplace Uygulama mağazasını duyurdu. Minecraft Coins olarak adlandırılan Sanal Minecraft paraları ile diğer kullanıcılar tarafından oluşturulmuş içerikleri satın alabileceksiniz.
Kullanıcı içeriklerinin de Satılacağı Minecraft Uygulama Mağazası Açıldı
Yeni Uygulama Mağazası hem Windows 10 sürümleri için hem mobil platformlar için kullanılabilecek.
Yaklaşan Discovery Güncelleme paketinin bir parçası olarak görülebilecek yenilikle Market, Minecraft yaratıcılarına, Pocket ve Windows 10 oyuncularına giderek büyüyen bir eğlenceli katalog kataloğuna erişmelerini sağlamayı umuyor.
The Verge
http://www.teknotalk.com/minecraft-uygulama-magazasi-acildi-56280/
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