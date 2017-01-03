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Mine Bıçakçı "Deli mi Ne?"

Mine Bıçakçı "Deli mi Ne?"

Mine Bıçakçı "Deli mş ne?" adını verdiği tek kişilik oyunuyla 4 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de!

Mine Bıçakçı

Mine Bıçakçı "Deli mş ne?" adını verdiği tek kişilik oyunuyla 4 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de!..

Kaynak: Etkinlik.io

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