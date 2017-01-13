Mimari Projeler Elektronik Ortamda Paylaşılacak

Bilecik Belediyesi ile Tapu Kadastro Eskişehir Bölge 17. Bölge Müdürlüğü arasında Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Paylaşım Sistemi protokolü imzalandı.



Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediye binasında düzenlenen protokol töreninde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce uygulamaya konan yeni sistem kapsamında, mimari projelerin elektronik ortamda paylaşılacağını söyledi.



Protokolün, vatandaşların kurumlar arasındaki işlemleri daha etkin ve hızlı şekilde tamamlamasını sağlayacağını dile getiren Yağcı, şunları kaydetti:



"Protokolle özellikle Tapu Kadastro Müdürlüğünün arşivindeki mimari projelerin kullanıcılar açısından erişimi kolaylaştırmakta. Ayrıca, belediye hizmetlerinin dikey mülkiyete ilişkin teknik hizmetleri ve vatandaşların sorunlarını daha kısa yoldan doğru şekilde çözme imkanı sunacak. Protokolle ayrıca gerek belediye, gerekse tapu hizmetleri, bilgi iletişim çağına uygun ve e-devlet konseptine entegre edilebilecek yapıya kavuşmuş olacak. Sistem sayesinde gayrimenkul değerleme, dikey mülkiyet aplikasyonu ve kredi sektöründe vatandaşın taleplerinin hızlı ve gerçeğe uygun karşılanması bekleniyor. Sistemle ayrıca kurumlar arası bilgi ve dokümantasyon alışverişi, daha hızlı ve etkin olurken, kurumlar arasındaki evrak sirkülasyonu da daha ucuz ve hızlı olacak. Ayrıca hem iş gücü, hem kullanılan malzemelerde büyük bir tasarruf elde edilecek."