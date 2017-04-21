Mimarı Öldüren Sanığın Cezası Onandı

İZMİR'de geçen yıl mayıs ayında, Mimar Ayla Coşkunlar'a evinde saldırıp altınlarını aldıktan sonra öldürdüğü iddiasıyla cinayet suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu, altınları gasp suçundan da 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Şiho Candan'ın cezası, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.



Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Alsancak semtinde meydana geldi. Mimar 69 yaşındaki Sabri Coşkunlar, bir işi için ayrıldığı evine akşam saatlerinde döndüğünde, birinci kattaki kapının ziline bastı. Kendisi gibi mimar olan 30 yıllık eşi, aynı yaştaki Ayla Coşkunlar kapıyı açmayınca, Sabri Coşkunlar anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca, alt katta bulunan işyeri çalışanlarından yardım istedi. Merdivenle eve girildiğinde, Ayla Coşkunlar mutfakta kanlar içinde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayla Coşkunlar, olaydan 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelinin Şiho Candan olduğunu belirledi. Şiho Candan İstanbul'un Şişli İlçesi'nde ankresörlü telefonla görüşme yaparken polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.



Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, Şiho Candan hakkında 'Suçu gizlemek için adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu, 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Şiho Candan'ın sevgilisi tutuksuz N.N.L. için de 5 yıla kadar hapis cezası istendi.



İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Şiho Candan ile ölen Ayla Coşkunlar'ın eşi Sabri Coşkunlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanılığı avukatı Pınar Melli ile tarafların avukatlar katıldı. Candan son savunmasında, "Ben baştan bu yana belirttiğim gibi rahmetliyi tanıyan bir insan değilim. Neden olduğum bu olaydan dolayı çok pişmanım. Bilinçle yapılmış bir olay değildir, kazayla oluşan bir olaydır. Neden ne olursa olsun yaşadığım ve yaşattığım herşeyden dolayı pişmanım. Af dilemiyorum, ancak bu olayın bilinçle ve tasarlayarak işlenmediğini ifade etmek istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti sanık Şiho Candan'ı cinayet suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, altınları gasp ettiği için de 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanık N.N.L.'nin ise beraatine karar verip davayı bitirdi.



Sanığın avukatı yerel mahkemenin kararına itiraz edip Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek yerel mahkemenin kararını onadı.



- İzmir