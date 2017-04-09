Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Mimar Sinan'ın 429. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Bakan Avcı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:



"Osmanlı mimarisinin altın çağına imzasını atan Mimar Sinan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Sanatıyla yalnızca bu topraklarda değil, bütün dünyada hayranlık uyandırmış ve adından 'mimarlık dahisi' olarak söz ettirmiş Mimar Sinan'ı bugün bir kere daha şükranla, saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." - ANKARA