Milyonları İlgilendiren Uygulama Başlıyor; Enerji Kimlik Belgesini (Ekb) Olmadan Satış...

BİNALARIN enerji tasarruf seviyesi ve sera gazı salınımını gösteren bir kimlik olan Enerji Kimlik Belgesini (EKB) tapu ile beraber ibraz etmesinin zorunlu hale getirildiği "Enerji Verimliliği Kanunu" 2 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanmıştı. Kanun ilk yayınlandığında, 2011 yılı öncesinde inşa edilen binalarda oturan vatandaşlara bu belgeyi edinmeleri için 10 sene süre tanımıştı. Yakında 10 senelik süre doluyor ve 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra bu belge olmadan konut alım satımı yapılmayacak. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve ekonomi programcısı Murat Tufan, "Bu belge her ne kadar vatandaşa ek bir maliyet ve ek bir yük oluştursa da, daha yeşil bir çevre ve ekonomi için oldukça önemli bir adım. Ayrıca bu karar uzun vadede enerji tasarrufunu destekleyebilir" dedi.



Önümüzdeki süreçte EKB belgesinin tapuyla beraber ibraz edileceğini, kiralama durumunda ise kiracılarla kopyasının paylaşılacağını söyleyen Tufan, "Bu belge her ne kadar vatandaşa ek bir maliyet ve ek bir yük oluştursa da, daha yeşil bir çevre ve ekonomi için oldukça önemli bir adım. Bu belge sayesinde binaların enerji tüketimleri sınıflandırılacak ve çeşitli emlak vergisi indirimi gibi ödüller ile enerji tüketiminin azalması hedeflenecek. Böylece uzun vadede enerji tasarrufu teşvik edilecek ve daha sürdürebilir bir kalkınmaya da katkı sağlanmış olacak" diye konuştu. EKB'nin daire başına ortalama maliyetinin yaklaşık 35 -60 TL bandında olacağını dile getiren Tufan, "EKB maliyetinin düşmesi ise ancak şu koşulla sağlanabilir. Binada daire sayısı fazla ise EKB maliyeti daire başına düşecek ancak daha düşük daire sayılı binalar için bu maliyet ortalamanın üst fiyatı olan 60 TL'ye yaklaşacaktır" diyerek sözlerini sürdürdü. Turan sözlerini, "Daire sahiplerinin EKB belgesini tedarik edebilmek için bina yöneticilerine taleplerini en kısa sürede iletmeleri gerekiyor. Ayrıca daire sahiplerinin Enerji Kimlik Belgesini alabilmeleri için bir diğer önemli koşul da mutlaka ilgili belediyelerden binanın mimari çizimlerini istemeleri" şeklinde noktaladı.



Semtrio Yönetim Kurulu Başkanı İlker Turan ise yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:



"Enerji Kimlik Belgesi yasasının çıktığı tarihten bugüne kadar yani 10 senelik süreçte vatandaşlarımıza anlatılamadı, bu nedenle Türkiye'de bulunan 8 milyona yakın binanın yaklaşık yüzde 5'i bu belgeye sahip. İstanbul'dan örnek verecek olursak İstanbul'da her gün "Enerji Kimlik Belgesi" olmayan ortalama bin 100 adet dairenin alım satım işlemleri tapu dairelerinde gerçekleşiyor. Halk bu yasaya yeteri kadar anlatılmaması sebebiyle hazırlanamadı fakat yetkili şirketler tarafına baktığımızda aynı hazırlıksızlığın olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle ilk başta belge hazırlanma süreleri ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Şirket olarak "Enerji Kimlik Belgesi" için gerekli olan belgeleri toplamak, hazırlamak ve ulaştırmak için teknolojik altyapımızı geliştirdik, vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak ve süreçleri daha kısa tutmak için yetkili şirketlerinde bu yatırımları yapması gerekiyor. Kısacası vatandaşlara niye bu kadar geç kaldınız demek yerine tedarikçilerin de özeleştiri yapması gerekiyor."



