Milyonları Buluşturacak Yenikapı Mitinginde Protokol Tribünü Olmayacak

Anayasa değişikliği halk oylaması 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. "Evet Platformu" tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nin hazırlıkları da tamamlandı. Saat 16.00'da başlaması planlanan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım milyonlara hitap edecek.



Bugünkü mitingin en dikkat çekici unsuru ulaşım ve sahne oldu. Sahnede 100 metrekarelik dev ekranlar olacak. Böylelikle Yenikapı'ya gelen vatandaşın kendisini sahnenin yanında hissetmesi amaçlanıyor.

600 METREKARELİK DEV SAHNE

En son geçtiğimiz yıl 7 Ağutos'ta 'Yenikapı Mitingin'e ev sahipliği yapan alana 16 metre yüksekliğinde, 95 metre eninde ve 600 metrekare alana sahip dev bir sahne kuruldu. Sahnenin kurulumunda 22 kişi görev aldı. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın dev posterlerinin asıldığı alana 17 dev ekran ekranın kurulum işlemleri tamamlandı. Kurulan ekranların daha önceki mitinglere göre daha büyük olduğu görüldü.



BİNLERCE SU GETİRİLDİ

Alana bugün yapılacak mitingde dağıtılmak üzere binlerce şişesu getirildi. Miting alanı demir bariyerle kapatılırken, alan giriş çıkışlarda güvenlik kontrolü için x-ray cihazlarının bulunduğu kapıların yapıldığı görüldü. Alan hazırlıkları görüntülemek için gelen basın mensuplarının kullanması için canlı yayın araçları da kuruldu.



PROTOKOL TRİBÜNÜ OLMAYACAK

Mitingde protokol tribünü uygulamasının yapılmayacak, bunun yerine sahnenin sol tarafı protokol, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için ayrılacak. Miting alanında ise 5 bin polisin görev yapması bekleniyor. Sağlık personel ve ambulansların da miting sırasında hazır bulacağı alanda hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek miting ve pazar günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek MHP mitingi için Yenikapı'daki alana giden bazı yollar ve Avrasya tüneli trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

* Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Kumkapı Audi önü (Sirkeci istikameti),

* Namık Kemal Caddesi, * Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

* 10. Yıl Caddesinden Sahil Güneye Dönüşler,

* 10. Yıl Caddesi Belgradkapı ile Sahil Kenedy Caddesi arası,

* Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesinden Yenikapı istikameti,

* Org. Nafiz Gürman Caddesinden sahile katılım,

* Avrasya Tüneli iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

* D-100 Kuzey Güney Yol,

* Hal Yolu Kuzey - Güney Yol,

* Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu,

* Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,

* Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,

* Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

* Vatan Caddesi,

* Millet Caddesi,

* Avrasya Tünelini kullanmak isteyen sürücüler, Dr. Eyüp Aksoy Caddesini takiben, Nuh Kuyusu Caddesini takiben, Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine yönlendirilecek, ayrıca Harem arabalı vapur iskelesine yönlendirilecek.