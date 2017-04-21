Milyonlarca lale Konya'yı süslüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başta Alaaddin Tepesi olmak üzere şehrin farklı yerlerine dikilen milyonlarca lalenin açmasıyla şehirde rengarenk lalelerin oluşturduğu güzellik yaşanıyor



KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, lalenin Anadolu'daki vatanı olan Konya'da her yıl Nisan ayında rengarenk görüntüler oluştuğunu belirterek, şehirde adeta "lale mevsimi" yaşandığını söyledi.

Şehir merkezinde başta Alaaddin Tepesi ve Kültürpark olmak üzere İstanbul ve Ankara Yolları ile tarihi mekanların çevresinde, ana arterlerde, yeşil alanlarda milyonlarca lale ve soğanlı bitkinin açmaya başladığını belirten Başkan Akyürek, farklı renklerde lalelerle görsel bir şölen sunan Alaaddin Tepesi'nin mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladı.

Mevlana Meydanı'nda laleden Türk Bayrağı

Dünya Kadın Rekorları kategorisinde bir dünya rekoruna imza atarak kadın çalışanların 156 bin laleden oluşan Türk bayrağı yaptığını hatırlatan Başkan Akyürek, büyük ilgi gören dev Türk bayrağının 23 Nisan akşamına kadar Mevlana Meydanı'nda görülebileceğini ifade etti. Lalelerin ve sakuraların ardından refüjler ve parklardaki güllerin açmaya başlayacağını vurgulayan Başkan Akyürek, yaptıkları çalışmalarla 'Çiçek Gibi Konya' hedefine mutlaka ulaşmak istediklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen yaklaşık 10 milyon lale şehir merkezini süslerken; sadece Alaaddin Tepesi ve Kültürpark'ta 1.8 milyon, İstanbul Yolu'nda 1.6 milyon, Ankara Yolu'nda 2.1 milyon lale bulunuyor" şeklinde konuştu.