Milyonlar Tek Yürek Oldu, 'Teröre Lanet' Okudu!

Antalya'da taksici ve servisçiler terör olaylarına tepki için yaklaşık 3 bin araçla konvoy yaptı. Kepez ilçesindeki Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplanan taksici ve servisçiler araçlarını bayraklarla donattı.



Daha sonra yola çıkan sürücüler korna çalarak Konyaaltı Sahil Yolu'ndan ilerleyerek terör protestosunu başlangıç noktasında tamamladı.



Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde terör oyunları oynandığını belirterek, "Bizim başka ülkemiz yok sadece Türkiye'miz var. Vatan için ölürüz, vatan için buradayız." dedi.



Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise her zaman devletin, milletin ve ay-yıldızlı bayrağın yanında olduklarını söyledi.



Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde terör oyunları oynandığını belirterek, "Bizim başka ülkemiz yok sadece Türkiye'miz var. Vatan için ölürüz, vatan için buradayız." dedi.



Türkiye'de son dönemde artan terör olaylarını kınama adına konvoy düzenlediklerini ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

"Antalya'daki 3 bin 750 taksicimiz, bin 600'e yakın servisçimiz terörü lanetliyor. Yaklaşık 3 bin araçla terörü kınama konvoyu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra şehitler olmaz, analar ağlamaz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez. İnşallah bundan sonra şehitler olmaz, analar ağlamaz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez.

Gidebilecek ikinci bir vatanımız yok. Türkiye'den başka hiç bir yerde yapamayız. Onun için bu ülke bizimse hepimize sorumluluk düştüğü inancındayız. Bu inanç, bilinç ve düşünceyle bu konvoyu düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra şehit haberi duymayız.



"BENİM İÇİN ÖLME, ÖLDÜRME"

Batman'da da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) Batman Şubesi öncülüğünce 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.



Son dönemde artan terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla gerçekleşen yürüyüşte teröre lanet eden binlerce kişi, ellerinde Kürtçe 'Yeter artık' anlamına gelen "Edi Besse" ve 'Benim için ölme, öldürme', 'Kürtüz, Türküz, Çerkeziz, kardeşiz' pankartlarını taşıyarak 'Kahrolsun PKK, kahrolsun küresel şeytanlar, zalimler için yaşasın cehennem' sloganları attı.



Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan Memur Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, PKK''nın çukur eylemleri ile birlikte bölge halkına uzun yıllar unutmayacakları eziyetleri çektirdiğini söyledi. Ergin, "Evlerini barklarını başlarına yıkmış pek çok il ve ilçemizi yaşanmaz hale getirdiler.

Hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbette kırılacaktır.Yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet en kısa zamanda cezalarını bulacaklardır" dedi.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Kayseri'de de sivil toplum kuruluşları tarafından şehit askerler anısına düzenlenen 'Şehide ve bayrağa saygı' yürüyüş ve mitingine yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve yürüyüşün yapıldığı Sivas Caddesi'nde kalabalık sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.



Sivil toplum örgütleri ve Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Sivas caddesindeki bir AVM önünden başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik dev bayrağın açıldığı yürüyüşe Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı da destek verdi. Yürüyüşün ön saflarında Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, İl Başkanı Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri yer aldı.



Kayseri'de geçen hafta cumartesi günü Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı izinine çıkan sivil kıyafetli silahsız 14 askerinin şehit olduğu bombalı saldırı ve Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olarak dün Kayseri Garnizon şehitliğinde toprağa verilen 2 uzman çavuşun anısına düzenlenen 'Şehide ve bayrağa saygı' etkinliğinde yürüyüş, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtı önünde sona erdi.



"TÜRKİYE İÇİN BAYRAĞINI AL DA GEL"

Mersin Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlar, belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, esnaf odaları, oda ve borsa başkanları ile kent ekonomisine yön verenler, son günlerde artan terör saldırılarına karşı alanlara indi.

Tevfik Sırrı Gür Stadı önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren "Türkiye için bayrağını al da gel. Biz Türkiye'yiz" yürüyüşü ve mitingine katılan binlerce Mersinli, teröre lanet yağdırdı.

LİSELİLER POLİSLERE SARILDI

Samsun'da düzenlenen 'Teröre hayır mitingi'ne katılanlar 100 metrelik Türk Bayrağı taşıyıp sloganlar atarak terörü lanetledi. Mitinge katılan bir grup lise öğrencisi alanda görev yapan çevik kuvvet polislerinin önüne geçip asker selamı verdi. Polisler de liseli gençlere asker selamı ile karşılık verdi. Liseliler ardından polislere sarıldı.

Miting kapsamında ilk olarak İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen grup ellerine aldıkları Türk Bayrakları ile cadde güzergahında yürüyüş yaptı. Vatandaşlar 100 metrelik Türk Bayrağı taşıyıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıp İstiklal Marşı okudu. 'Askerimiz ve polisimizle el ele ve gönül gönüle' 'Teröre karşı, askeriyle polisiyle, milletiyle, tek ses tek nefes', 'Samsun haykı asker ve polisiyle gurur duyuyor' yazan afişler taşıdı.

Yaklaşık 5 bin kişilik gruba güzergahtaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Grup yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.