'Milyoner'e Damga Vuran Soru! Yarışmacı İki Joker Kullanıp Elendi

ATV'de Selçuk Yöntem'in sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması yine ilginç bir soruyla gündeme geldi.

ŞAŞIRTAN SORU

60 bin TL değerindeki "ABD başkanlarının besledikleri resmi hayvanları arasında hangisi yoktur?" sorusu herkesi şaşırttı.

DOĞRU CEVAP ZÜRAFA OLACAKTI

ABD Başkanları'nın besledikleri resmi hayvanlar arasında sırtlan, muhabbet kuşu ve su aygırı bulunurken, zürafa ise beslenen hayvanlar arasında yer almıyordu.

İKİ JOKERLE KULLANDI, YANLIŞ CEVAP VERDİ

Telefon ve çift cevap joker haklarını kullanmasına karşın soruya yanlış olan 'su aygırı' ve 'sırtlan' cevaplarını veren yarışmacı, 15 bin TL ödül ile stüdyodan ayrıldı