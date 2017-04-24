"Milyon Taşı Huzur İstanbul" projesi uygulanmaya başladı



İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, "Milyon Taşı Huzur İstanbul" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında görev yapacak olan polis ekipleri, turistlerin hem güvenliğini sağlayacak hemde gerektiğinde rehberlik hizmeti de sunacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul'a gelen turistlerin huzur ve güven içerisinde tatil yapmaları için hayata geçirilen "Milyon Taşı Huzur İstanbul" projesi, adını aldığı tarihi Milyon Taşı'nın bulunduğu Sultanahmet meydanında düzenlenen törenle tanıtıldı.

Projenin tanıtımın yapıldığı törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Oteller Birliği Federasyonu Başkanı Osman Ayık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. İstanbul'a gelen turistlerin, güvenliğini sağlamak ve hızlı bir şekilde polise ulaşımı kolaylaştırmak için hataya geçirilen proje, büyük ilgi gördü.

Törende konuşan Türkiye Seyehat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye'nin vize konulacak bir ülke olmadığını belirterek, "Bize vize koyanlar bir gün görecekler ki biz onlara vize koyacağız. Bu ülke bunu hak etmiyor. Polis arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu konuda yapılan çalışmalara emniyetimize teşekkür ediyorum" dedi.

Turizmin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise "Turizm potansiyelinin arttırılması büyük önem arz ediyor. İstanbul tarihi güzellikleri ile dünyada eşsiz bir şehirdir. Bun rağmen turizmden aldığımız pay bizi mutlu etmemektedir. Ancak turistlerin ülkemize gelmesi için güvenlik olgusu olmazsa olmazımızdır. Ülkemize gelecek turistlere daha fazla güvence vermek durumundayız. Turistlerin mal ve can güvenliğini en üst seviyede sağlamalıyız. Yeni proje ile ilimizi gezmeye gelen turistlerin sorunlarına anında müdahale edecektir. Turistlerin ulaşım, alışveriş ve eğlence alanlarında denetim arttırılacaktır. Kendilerine rehberlik hizmeti verilecek. Diğer birimlerle koordineli olarak yürütülecek çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecek" diye konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise konuşmasında projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek "Sultanahmet, Kapalıçarşı ve Mısır çarşısı civarında hanutçuluk hemen hemen sıfırlandı. Şimdi diğer bölgelere yöneldik. Bizim insanımızı gelen yabancı misafirimizi kimse rahatsız edemez buna hakkı da yoktur. Ülkenin imajını kötü gösterilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu proje ile çalışmalarımız daha bir ivme kazanacak, bir tık daha yükselecek ve hem İstanbulumuz hem de ülkemiz bu sorununu kısa sürede çözüme kavuşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Proje ile birlikte mobil polis noktaları oluşturuldu. Polisler için tasarlanan ve daha önce zabıtaların da kullandığı tek kişilik elektrikli taşıyıcılar ve mini mobil araçlar, emniyet ekiplerine olaylara müdahale ve turistlerin sorunlarının çözümünde kolaylık sağlayacak. Turizm polisi için özel yelekte tasarlandı. Turuncu ve Siyah rengin hakim olduğu yelekler üzerinde "Tourism Police" (turizm polisi) yazıyor.