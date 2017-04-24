"Milyon Taşı Huzur İstanbul Projesi" ile Turistler Daha Güvenli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, "Milyon Taşı Huzur İstanbul" adıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul'a gelen yabancıların huzur içerisinde tatil yapmaları için hayata geçirilen proje bugünden itibaren başladı. Projenin tanıtım töreni, adını aldığı tarihi Milyon Taşı'nın bulunduğu Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. İstanbul'a gelen turistlerin, güvenliğini sağlamak ve hızlı bir şekilde polise ulaşımı kolaylaştırmak için geliştirilen projenin tanıtım törenine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Oteller Birliği Federasyonu Başkanı Osman Ayık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.



ÖZEL YELEK



Proje ile birlikte mobil polis noktaları, tek kişilik elektrikli taşıyıcılar ve mini mobil araçlarla, polise ulaşımının kolaylaştırılacağı belirtildi. Özel araçlar verilen polislerin üzerinde giydikleri yelekleri ise ünlü modacı Faruk Saraç tasarladı. Turuncu ve Siyah rengin hakim olduğu yelekler üzerinde "Tourism Police" (turizm polisi) yazıyor.



ÇALIŞKAN ANLATTI



Tanıtım töreninde konuşma yaparak projeyi anlatan Dr.Mustafa Çalışkan, "Turistlerin mal ve can güvenliğini en üst seviyede sağlamalıyız. Yeni proje ile ilimizi gezmeye gelen turistlerin sorunlarına anında müdahale edecektir. Turistlerin ulaşım, alışveriş ve eğlence alanlarında denetim arttırılacaktır. Kendilerine rehberlik hizmeti verilecek" dedi. Diğer birimlerle koordineli olarak yürütülecek çalışmanın 7 gün 24 saat esasına göre yürütüleceğini belirtti. Çalışkan, Turizm Polisi için Faruk Saraç tarafından özel bir yelek tasarlandığını turuncunun sempati ve hoşgörü, siyah asalet ve kararlılığı yansıttığını belirtti. Vali Şahin de yaptığı konuşmada bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.



5 DİL BİLEN POLİS MEMURU GÖREVE BAŞLADI



5 dil bildiğini belirten polis memuru Hakan Kültür ise, "Değişen dünya konseptinde bizimde haklı yerimizi almamız için kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Biz de kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Turistlerin en büyük sorunu iletişim ve sorunlarının anında çözümü idi. Turistler artık bize 24 saat dünyanın her yerinden ulaşabiliyorlar. Turistler bizden rehberlik ve danışmanlık hizmeti bile alabiliyorlar" şeklinde konuştu.



MİLYON TAŞI



Projeye adını veren 'Milyon taşı' Ayasofya'nın karşısında yer alıyor. Bizans Dönemi'nde Antik Roma yollarının başlangıcı sayılan mermer dikit, dünyanın merkezi olarak da kabul ediliyordu. Kentin dünyadaki diğer şehirlere olan mesafesi buraya göre belirleniyordu. Roma döneminde 'Milyon Taşı' aynı zamanda Dünya'nın merkezi olarak kabul ediliyordu. - İstanbul