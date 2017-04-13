Milliyetçi ve Demokratlar Kepez'de Buluştu

Çanakkale'de, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde belirli dönemlerde görev almış isimler Ak Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok'un düzenlediği organizasyonda bir araya geldi.



Milliyetçi- Demokrat-Liberaller Buluşması'nda Pazar günü yapılacak referandum un Türkiye ve Çanakkale için taşıdığı öneme dikkat çekildi. İstikrarın devamı ve Güçlü Türkiye için söz birliğine varılan buluşmada, çift başlılık, yetki kargaşası, Cumhurbaşkanın taşıması gereken sorumluluklar ve Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili eksiklikler gibi bazı değerlendirmeler gecenin ana başlıklarını oluşturdu.



Benzer organizasyonların 16 Nisan'dan sonra da devam etmesi temennisiyle noktalanan gecenin sonunda konuşan Ak Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, "Çanakkale'de yıllarca siyaset yapmış deneyimli büyüklerimiz ile bir arada olmak bizim için değerliydi. 16 Nisan'ın önemini analiz etmede fayda sağlanan değerlendirmeler yapıldı. Bundan sonra da inşallah sık, sık bir araya geleceğiz. Bir kare fotoğraf çektirip kamuoyunda algı oluşturma gibi samimiyetsizlik, bizim ne insan doğamıza yakışır ne de siyasi ahlakımıza. Siyasi vefayı her daim gerçekçi kılan bir anlayışa sahibiz. Bu önemli buluşmayı Kepez gibi bir yerde gerçekleştirmek gerçekten onur vericiydi. Duayen büyüklerimizin tecrübeleri bizler için öğüt olarak kabul edilir. Önemli olan yanlışa ve hataya düşmemektir. Birlikten, beraberlikten güç doğar. Bu gecenin anlamı budur. İyi temenni ve dileklerimiz, Türkiye'nin, Çanakkale'nin, Kepez'in geleceği için, istikrarın devamı için, 'Evet'in önemi için olduğunu ifade ederken başlangıç olarak kabul ettiğimiz bu gecelerin devamı hepimizin ortak arzusudur" dedi. - ÇANAKKALE