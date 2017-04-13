MHP Lideri Devlet Bahçeli Rabia İşareti Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV, Star Tv ortak canlı yayınında soruları cevapladı. Sunucunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı rabia işaretini kastederek, "Tek millet ifadesini kullandı. Siz bu tanımı beğendiniz mi?" demesi üzerine Bahçeli, rabia işareti yaparak, "Bu işareti yapan bu işareti yaptığı şekliyle sadık kalırsa bizim için sorun yok." dedi.

SUNUCU, 'TEK MİLLET İFADESİNİ BEĞENDİNİZ Mİ' DİYE SORDU

"Tek millet ifadesini kullandı. Siz bu tanımı beğendiniz mi? Tam olarak Türk demiyorum, Kürt demiyorum herkesi kucaklıyorum ve tek millet diyorum demişti. Beğendiniz mi efendim bu tanımı?

BAHÇELİ, RABİA İŞARETİ YAPTI

Doğru bir tabir kullanmış. Bugün için tek millet, tek devlet, tek vatan diyerek dörtlü rabia yapıyor. İşaret yapıyor. Bunun bir anlamı olsa gerek. Bu işareti yapan bu işareti yaptığı şekliyle sadık kalırsa bizim için sorun yok. Bunu Diyarbakır'da söylüyorsa tabi ki tek millet diye ifade edecektir.