Millilerden Kötü Başlangıç

Türkiye Futsal Milli Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu G Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'ya 8-1 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların tek golünü Cihan Özcan kaydetti. Slovakya'nın golleri ise Tomas Drahovsky, Martin Dosa, Matus Kyjovsky (3), Marek Bahna, Gabriel Rick ve Marek Belenik'ten geldi.



Grubun bir diğer karşılaşmasında Rusya, Fransa'yı 5-0 mağlup etti.



Milliler, gruptaki ikinci maçını yarın saat 12.00'de aynı salonda Fransa ile yapacak.



28 takımın 4'erli olarak 7 grupta mücadele ettiği 2018 Futsal Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda gruplarını lider olarak bitirecek takımlar, finallere yükselmeye hak kazanacak. 7 grup ikincisi ve en iyi grup üçüncüsü ise play-off'larda mücadele edecek. Play-off'lar sonunda 4 takım daha finallere yükselecek.



2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Finalleri, 30 Ocak-11 Şubat 2018'de Slovenya'da düzenlenecek. Ev sahibi Slovenya ise finallere direkt olarak katılacak.