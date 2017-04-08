Milliler Ilk Gün Sevinemedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye - İsveç Davis Cup serisinin ilk günü konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup'ta Türkiye ile İsveç'i Antalya'da buluşturan ikinci tur serisinde ilk gün, iki tekler maçını da kazanan konuk ülkenin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



Manavgat'taki Ali Bey Club tesislerinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk maçında korta çıkan Marsel İlhan, istediği performansı sahaya yansıtamadı. Türkiye'nin 1 numaralı oyuncusu konumundaki İlhan, Christian Lindell'e 6-1, 6-4, 6-4 mağlup oldu.



Toprak zemindeki eşleşmenin ikinci karşılaşmasında ise büyük çekişme yaşandı. Müsabaka süreleri tutulmaya başladıktan bu yana Türkiye'nin Davis Cup tarihindeki en uzun maçı olarak kayıtlara geçen buluşmada Cem İlkel'i 4 saat 37 dakika sonunda 4-6, 6-3, 6-7, 7-6, 6-3 yenen dünya 154 numarası Elias Ymer, İsveç'i 2-0 öne taşıdı.



Türkiye - İsveç Davis Cup serisinin ikinci gününde çiftler maçının heyecanı yaşanacak. Saat 14.00'te Altuğ Çelikbilek - Anıl Yüksel, Andreas Siljeström - Johan Brunström tandemleri kozlarını paylaşacak.



(Arif Kaplan/İHA)