Milli Voleybolcularda Hedef Olimpiyat Madalyası - Samsun

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) mücadele edecek Voleybol Milli Takımı, bu organizasyonda da madalya kazanmayı hedefliyor.



Milli Takım Antrenörü Osman Çarkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da sürdürdükleri kampta olimpiyatlar için milli takım seçmelerini yapacaklarını söyledi.



Olimpiyatların Türkiye'de ilk kez yapılacağını anımsatan Çarkçı, "Samsun sporda tesisleşmesini tamamlamış güzel bir şehrimiz. İlk defa Türkiye'de düzenlenen olimpiyatlarda tüm branşlarda inşallah iyi dereceler elde ederiz. Bu olimpiyatları ülkemize kazandıranlar büyüklerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.



Çarkçı, son olarak geçen yıl katıldıkları dünya şampiyonasında birincilik elde ettiklerini, 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda da altın madalya kazanmak istediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. En önemli amacımız işitme engelli çocuklarımızın yüzlerini güldürmek. Takımı 7 yıldır çalıştırıyorum. İyi bir takıma sahibiz. Birçok alanda madalyalar kazandık. En son ABD'de dünya şampiyonu olduk. Bu sene de olimpiyatta altın madalyaya ulaşmak istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz."



Dünya şampiyonluğunu kazandıkları maçı 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığı gece oynadıklarını belirterek, "Bizi o gece pek çok kişi aradı. 'Bu şampiyonluk ulusumuz için çok önemli' dediler. Biz o maçı her şeye rağmen kazandık ve şampiyon olduk." ifadesini kullandı.



Samsun'daki kampın 6 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildiren Osman Çarkçı, verilecek aranın ardından çalışmaların Ankara'da süreceğini anlattı.



Çarkçı, Türk halkının çok misafirperver olduğunu, Türkiye'ye gelen diğer ülkelerin sporcularının memnun döneceğine inandığını kaydetti.