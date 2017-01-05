Milli Tenisçi'nin Büyük Başarısı! Türkiye'nin Klasman Rekorunu Kırdı

Milli tenisçi Ergi Kırkın, dünya gençler sıralamasında 25'inci basamağa yükselerek Türkiye'nin erkeklerdeki klasman rekorunu kırdı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, 16 yaşındaki tenisçinin, güncellenen dünya gençler sıralamasında 25'inci basamağa yerleşerek 497,50 puanla erkeklerde Türkiye'nin klasman rekorunu kırdığı belirtildi.



Açıklamada, Ergi Kırkın'ın, geçen yılki tüm grand slam turnuvalarında ana tabloda mücadele etmesinin yanı sıra üst düzey Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) organizasyonlarında başarılı sonuçlar aldığı da vurgulandı.



Ergi, 2017'nin ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yine ana tabloda boy gösterecek. Ergi Kırkın'ın yanı sıra dünya 56 numarası Kaya Göre ve 61 numarası Yankı Erel de Melbourne kentindeki prestijli organizasyonun gençler kategorisinde Türkiye'yi ana tabloda temsil edecek.