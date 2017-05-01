Milli Tekvandoculardan Avrupa Şampiyonalarına 20 Kota
Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) Başkanlık Kupası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2017'de düzenlenecek Avrupa şampiyonalarına ekstra 20 kota kazandı.
Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) Başkanlık Kupası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2017'de düzenlenecek Avrupa şampiyonalarına ekstra 20 kota kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Yunanistan'ın başkenti Atina'da 27-30 Nisan'da düzenlenen 2. WTF Başkanlık Kupası'na 51 ülkeden 2 bin 182 sporcu katıldı.
Organizasyonda Türkiye'yi büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde 51'i kadın toplam 101 sporcu temsil etti. Büyükler kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren kupada ayrıca ülkeler, her sıklette bir sporcusuna 2017'de düzenlenecek Avrupa şampiyonalarına ekstra kota kazanmak için mücadele verdi.
Türk sporcular, Atina'da 4 altın, 7 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanırken, 2017'de düzenlenecek Avrupa şampiyonaları için de 20 kota hakkı elde etti.
Türkiye, büyükler kategorisinde 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanırken, Belarus'un başkenti Minsk'te 7-9 Eylül'de düzenlenecek Olimpik Sıkletler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na ekstra 8 kota kazandı.
Türk sporcular, gençler kategorisinde 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederken, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka kentinde 2-4 Kasım'daki Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na 3 ekstra kotanın sahibi oldu.
Yıldızlar kategorisinde milliler, 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya toplarken, Türkiye, 21-24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na ekstra 9 kota elde etti.
Türkiye, 2. WTF Başkanlık Kupası'nda takım halinde İran'ın ardından ikinci olurken, Rusya ise üçüncü sırada yer aldı.
2. WTF Başkanlık Kupası'nda madalya ve kota kazanan sporcular şu şekilde:
Büyükler
Altın: Rukiye Yıldırım (46 kilo)
Gümüş: İrem Yaman (62 kilo), Yunus Sarı (80 kilo)
Bronz: Nur Tatar Askari (67 kilo), Ruhat Akalın (46 kilo), Zehra Döşüçukur (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Şeyma Nur Söğüt (62 kilo), Sude Bulut (73 kilo), Serdar Yüksel (87 kilo)
Not: Büyükler kategorisinde Ruhat Akalın ve Şeyma Nur Söğüt, madalya kazanmalarına rağmen kendilerinden daha iyi derece elde eden başka bir Türk sporcu olduğu için Avrupa şampiyonası kotası alamadı.
Gençler
Gümüş: Muhammet Emin Açıkgöz (Artı 78 kilo), Esra Akbulak (Artı 68 kilo)
Bronz: Emre Kutalmış Ateşli (Artı 78 kilo), İkra Kayır (59 kilo)
Not: Gençler kategorisinde Emre Kutalmış Ateşli, madalya kazanmasına rağmen kendisinden daha iyi derece elde eden başka bir Türk sporcu olduğu için Avrupa şampiyonası kotası alamadı.
Yıldızlar
Altın: Hatice Bengü Dağ (29 kilo), Hürü Gökçe Göğebakan (37 kilo), Ayselnur Sağlık (Artı 59 kilo)
Gümüş: Işıl Zafer (47 kilo), Ceyda Akagündüz (55 kilo), Oğuz Tokgöz (53 kilo)
Bronz: Zehra Altun (41 kilo), Yiğithan Kılıç (41 kilo), İbrahim Uğur Kanburoğlu (57 kilo)