Milli Tekvandocu Hakan Reçber, Avrupa Şampiyonu Oldu

7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 57 kiloda İkra Kayır gümüş, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalya elde etti.



Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na 32 ülkeden 437 sporcu katılıyor. Her ülkenin sıkletlerde 2 sporcuyla mücadele edebildiği şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi 8 sporcu temsil etti. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber Avrupa Şampiyonu olurken, bayanlar 57 kiloda İkra Kayır gümüş, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalyanın sahibi oldu.



DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDAN SONRA AVRUPA'DA DA ŞAMPİYON



Şampiyonada ilk turda Fransa'dan Axel Lupori'yi 15-11, ikinci turda Belarus'tan Yahor Nikitsenka'yı 22-10, çeyrek finalde Slovakya'dan Filip Svec'i 19-13 ve yarı finalde Almanya'dan Iordanis Kostantinidis'i 12-9 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Rusya'dan Nikita Pushanko ile karşılayan milli tekvandocu, rakibini 32-12 yenerek altın madalyaya uzandı. Genç tekvandocu müsabakanın ardından Ay-yıldızlı bayrakla salondu tur attı. Kasım ayında gençler kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan 18 yaşındaki Hakan Reçber, bu başarısına Avrupa şampiyonluğunu da eklemiş oldu.



Bayanlar 57 kiloda İkra Kayır ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs da başarılı müsabakalar çıkartarak ülkemize gümüş ve bronz madalya kazandırdı. Türkiye, şampiyonada 2 gün sonunda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonada ikinci gün tatamiye çıkan sporculardan bayanlar 57 kiloda Tuğba Yılmaz çeyrek final, erkekler 63 kiloda Muhammet Mustafa Bağllar ve 68 kiloda Hakan Kavurat ikinci tur, aynı kiloda Ferhat Can Kavurat ve bayanlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ilk turda elendi.



BAŞKAN ŞAHİN: "SPORCULARIMIZ AVRUPA'YI TİTRETİYOR"



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Türk tekvandosunun gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi. Başkan Şahin, "Türk tekvandocularımız kürsüleri doldurmaya devam ediyor. Her yaş grubunda katıldığımız her organizasyonda mutlaka kürsüde yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Başarıda istikrarın önemini biliyor ve bu yönde yeni nesilleri yetiştiriyoruz. Bunun en güzel örneklerini de Sofya'da görüyoruz. Yine genç sporcularımız elde ettikleri başarılarla Avrupa'yı titretiyor. Elde edilen başarılarda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin olmak üzere, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



BAKAN KILIÇ TEBRİK ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Şampiyonu olan Hakan Reçber ile gümüş madalya kazanan İkra Kayır ve bronz madalyanın sahibi olan Zeliha Ağrıs için için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Hakan Reçber ile gümüş madalya kazanan İkra Kayır ve bronz madalyanın sahibi olan Zeliha Ağrıs'ı kutluyorum. Kasım ayında gençler kategorisinde elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından kariyerine bir de Ümitler Avrupa Şampiyonluğunu ekleyen Hakan Reçber'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Son dönemde genç sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizleri gelecek için umutlandırmaktadır. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"



3. GÜN 8 TEKVANDOCU TATAMİDE



Şampiyonanın üçüncü gününde 8 Türk tekvandocu madalya mücadelesi verecek. Erkekler 74 kiloda Onur Çalık ile Remzi Karakuş, 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve Sergen Curabaz, bayanlar 62 kiloda Şeyma Nur Söğüt ve Huri Korkut, 67 kiloda Simge Erensayın ve Melisa Mızrak. tatamiye çıkacak.



SOFYA / DHA (fotoğraflı)