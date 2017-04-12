Milli Tarım" Projesi Yalova'da Tanıtıldı

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz, Yalova'da, "Milli Tarım" projesini tanıttı.



Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki toplantıda konuşan Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz, projenin Yalovalı çiftçilere anlatılmasını istedi. Toplantının ardından İl Müdürü Suat Parıldar ve Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz, Kapaklı Balıkçılar Kooperatifini ziyaret ederek, balıkçılarla sohbet etti. Durmaz, "Sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık anlayışı çerçevesinde Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlamak, çiftçinin refah seviyesini artırmak, küresel rekabette daha fazla söz sahibi olmak maksadıyla bakanlığımızca 2017 yılında hayata geçirilen 'Milli Tarım' projesi iki ana bölümden oluşuyor. Havza esaslı destekleme modeliyle ülkemiz için stratejik ve arz açığı olan tarım ürünlerinin öncelikle kendi kaynaklarımızdan karşılanması ve desteklemelerin daha sağlıklı ve rasyonel dağılımı hedefleniyor. Bu modelle ülke genelinde 941 tarım havzası belirlendi ve bu havzalarda 21 ürün destekleme kapsamına alındı. Çiftçiler üretime karar vermeden önce hangi ürünün havzasında desteklendiğini ve destekleme tutarını bilecek ve üretimden daha fazla gelir elde edecek. Destekleme tutarları yılda iki kez üreticinin finansmana en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde ödenecek" diye konuştu. - YALOVA