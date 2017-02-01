Milli Tarım Projesi'nde Adanalı İş Adamına 875 Bin Lira Hibe

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Milli Tarım Projesi kapsamında Türkiye'de ilk kez Adana'da bir iş adamının Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi Projesi'ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 875 bin lira, yüzde 50 hibe desteği verildi.



Türkiye'nin 22 ilinde en az 500 baş kapasiteli damızlık üretim merkezleri kurulmasını kapsayan Milli Tarım Projesi'ni Başbakan Binali Yıldırım duyurmuştu.



Adana'da çiftlik işletmeciliği yapan Sarıçam ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili eski meclis üyesi Ali Acembekiroğlu'nun 500 düve alımı yapmak için 1 milyon 750 bin bütçeyle hazırladığı Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi Projesi'ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yüzde 50 hibe desteği verdi.



Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ile çiftlik sahibi iş adamı Ali Acembekiroğlu, hibe desteğine ilişkin protokolü imzaladı. Acembekiroğlu, devletten aldığı 875 bin lira destekle satın alacağı düveleri tohumladıktan sonra gebe olarak satarak bölge ekonomisine katkıda bulunacak.



Sahibi olduğu çiftlikte 6 yıldır hayvancılık yaptıklarını ve binin üzerinde hayvanla günde 13 ton kaliteli süt ürettiklerini ve aynı zamanda damızlık düve de yetiştirdiklerini anlatan Ali Acembekiroğlu, destek nedeniyle devleti mahcup etmeyeceklerini söyledi.



Adana Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ise damızlık düve yetiştiriciliğinin ilk defa Adana'da desteklendiğini hatırlatarak şunları söyledi:



"Bu çiftlikten elde edilen düveler diğer çiftliklerin kurulmasına altyapı oluşturacak ve en kaliteli düveyi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hitap eden proje, Türkiye'ye hizmet edecek. Düvelerin bedeli ortalama 3 bin 500 liradan hesaplandı. 3-8 aylık danalar toplanacak, yetiştirilecek, ortalama 1.5 yaşında tohumlanacak ve gebe düve olarak bölgede ihtiyacı olan işletmelere verilecek. Biz de tüm süreçlerde denetimler yapacağız. Sayın Başbakanımızın duyurduğu bu projeyi uygulamaktan gurur duyuyoruz. Böyle güzel çalışmalarla Türkiye'ye örnek olacağız." - ADANA