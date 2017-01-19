IHAAW141358-ASA/19-01-2017
- Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya karşı açtığı tazminat davasında mahkeme Kütahyalı'yı 10 bin TL manevi tazminata mahkum etti. 19.01.2017 14: 13: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL
Fatih Terim'in Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya Ceza
Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya karşı açtığı tazminat davasında mahkeme Kütahyalı'yı 10 bin TL manevi tazminata mahkum etti.
IHAAW141358-ASA/19-01-2017
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