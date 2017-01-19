Fatih Terim'in Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya Ceza

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya karşı açtığı tazminat davasında mahkeme Kütahyalı'yı 10 bin TL manevi tazminata mahkum etti.

Fatih Terim'in Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya Ceza

IHAAW141358-ASA/19-01-2017

- Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya karşı açtığı tazminat davasında mahkeme Kütahyalı'yı 10 bin TL manevi tazminata mahkum etti. 19.01.2017 14: 13: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL

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