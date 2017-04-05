Milli Takım'a 2 Yıldız Daha

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'na iki yıldız isim daha kazandırmak için kolları sıvadı.

Milli Takım'a 2 Yıldız Daha

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